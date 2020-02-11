Электричка снесла мужчину и поехала дальше

Между станциями Цебров-Озерная Зборовского района Тернопольской области между путями нашли тело неизвестного мужчины. Фото - tp.npu.gov.ua

Между станциями Цебров-Озерная Зборовского района Тернопольской области между путями нашли тело неизвестного мужчины 10 февраля.

Его заметил в 21:29 машинист электрички, которая проезжала по этому пути. Он сообщил диспетчеру, а тот уже тот вызвал полицию и "скорую", сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Потерпевший находился на рельсах. При предварительном осмотре тела эксперт отметил, что травмы характерны удара поездом. Вероятно мужчина шел в попутном направлении с железнодорожным транспортом и не успел вовремя отойти. В результате удара он погиб на месте происшествия. Следственно-оперативная группа установила, какой поезд сбил мужчину. Железнодорожный транспорт был уже во Львове. На электровозе и на первом вагоне обнаружили следы крови"- рассказали в полиции.

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Полицейские устанавливают личность погибшего. На вид ему 40-50 лет, среднего телосложения и ростом примерно 170 см. Волосы короткие, седые.

Был одет в свитер бирюзового цвета, серую кофту с капюшоном, трикотажный свитер синего цвета с черными и красными полосами, синие джинсы и вишневые кроссовки.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства несчастья.

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