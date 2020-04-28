Экс-заместителя Кличко посадили под домашний арест

Ексзаступника Кличка посадили під домашній арешт. Фото: Facebook/Володимир Слончак

Уволенного заместителя главы КГГА Виталия Кличко - Владимира Слончака - взяли под домашний арест до 27 июня.

Соломенский районный суд Киева запретил ему покидать место жительства с 23:00 до 06:00, пишет УНИАН.

Также Слончака обязали являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не покидать столицу без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и работы и воздержаться от общения по обстоятельствам уголовного производства с потерпевшим и свидетелями за пределами процессуальных действий.

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Патрульные задержали заместителя главы КГГА на ул. Льва Толстого. Против него открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Чиновнику грозит до 5 лет заключения.