Скандальный экс-заместитель Кличко открестился от нападения на полицейского

Скандальный экс-заместитель Кличко открестился от обвинений полиции. Фото: Facebook/Киев Оперативный

Уволенный заместитель главы КГГА Владимир Слончак впервые прокомментировал инцидент с его участием.

Сделал это на своей странице в Facebook.

"О печально известных событиях... Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!", – написал Слончак.

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Также Слончак извинился перед общественностью и правоохранителями за свою "эмоциональную несдержанность".

Вечером 26 апреля в Киеве на ул. Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль из-за выключенных фар. В салоне была женщина с признаками алкогольного опьянения за рулем, а также человек, который оказался заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. Чиновник якобы ударил в лицо полицейского.