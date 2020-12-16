Экспертизы нет, а от квартир надо отказаться: на Позняках разбирают разрушенный взрывом дом

21 июня мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. Без жилья остались 125 человек. Фото: facebook.com/pisanenkoml

В Киеве на Позняках начался демонтаж разрушенной взрывом многоэтажки, который продлится всю зиму. Рабочие говорят, что процесс сложный, потому что по бокам стоят жилые секции, а на разборку разрушений у них уйдет не менее с неделю на один этаж.

Между тем владельцам разрушенного жилья выдвинули ультиматум. Должны отказаться от своих квартир, иначе не получат материальную помощь. Об этом Gazeta.ua рассказала одна из пострадавших Марина Писаненко.

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"Нам выдвигают ультиматумы, только после выполнения которых мы сможем получить деньги на ремонт. Но мы не можем отказаться от этих квадратных метров на данном этапе. Поскольку на сегодня только 10 семей из 40 имеют документы - право собственности на новое жилье. А отказавшись от этого и не получив нового - люди останутся вообще ни с чем. Хотя изначально о таком условии речи не было. Только две семьи из 40 получили материальную помощь на проведение ремонта, гарантированную КГГА. Аж шесть семей из 40 не имеют вообще никаких письменных документальных подтверждений", - рассказала Марина Леонидовна.

Добавила, что экспертиза причин взрыва в доме до сих пор не готова.

21 июня мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в 6-м подъезде высотки около 10 утра. Обвалились 16 квартир с четвертого по восьмой этаж. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. Без жилья остались 125 человек. Взрыв произошел из-за утечки газа, по одной из версий. По второй - в доме могла сдетонировать взрывчатка, говорили тогда. Однако окончательных выводов экспертизы нет до сих пор. Не установлен виновник.