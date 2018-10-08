Экс-муж Подкопаевой попал в СИЗО

Украинский бизнесмен Тимофей Нагорный находится в следственном изоляторе. Точные причины ареста пока неизвестны. Фото - Facebook Даниила Миро

Украинский бизнесмен, экс-супруг гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный находится в следственном изоляторе.

Причины задержания представители Нагорного обещают сообщить позже, сообщает ТСН.

Бизнесмена арестовали за государственную измену, написал в Facebook Даниил Миро.

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Тимофей Нагорный качестве продюсера сотрудничал со многими украинскими артистами. Кроме того, поддерживал талантливых спортсменов и организовывал спортивные мероприятия.

Был женат на украинской гимнасткой Лилией Подкопаевой - имеют двух общих детей.

Тимофея Нагорного арестовали на Марше мира в Москве 21 сентября 2014-го года. Он поехал в Москву специально, чтобы принять участие в шествии.