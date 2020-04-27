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понедельник, 27 апреля 2020 05:30

Экс-министра обвинили в убийстве

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Экс-министра обвинили в убийстве
Подозрение дипломату Леониду Кожаре объявили на 33-й день после гибели в его доме товарища Сергея Старицкого. Фото: FACEBOOK.COM/LEONID KOZHARA

Месяц назад Печерский районный суд Киева арестовал экс-министра иностранных дел 57-летнего Леонида Кожару. Под стражей должен быть до 25 мая. Или же может выйти под залог в более 14 млн грн.

Однако таких денег в семье нет, говорит его адвокат. Поэтому решение суда оспаривает. Апелляционный суд рассмотрит жалобу на меру пресечения уже завтра, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на решение Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кожары, отложено на 13.40 28 апреля. В связи с ходатайством стороны защиты о доставке подозреваемого в судебное заседание", - сообщили в суде.

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Кожару подозревают в убийстве товарища - столичного бизнесмена 56-летнего Сергея Старицкого. 21 февраля он приехал в гости к Кожареа в село Чайки под Киевом. Жена экс-министра Марина Козерод накрыла стол, выпили спиртного. Затем раздался выстрел. Женщина была в другой комнате, рассказывала тогда. Когда зашла на кухню - Старицкий был мертв. В его руках - пистолет Леонида, говорила. Полиция зафиксировала самоубийство, но вскоре дело переквалифицировали на убийство. Следствие месяц изучало доказательства, проводили экспертизы. Имеют подтверждение, что Кожара застрелил товарища, а затем инсценировал его самоубийство.

За месяц, что экс-министр находится в следственном изоляторе в Вышгороде, его жена также попала под следствие. Ее обвиняют в предоставлении заведомо ложных показаний по этому делу. Она заявила, что ее муж невиновен. А к смерти Старицкого причастна она. Однако эксперты пришли к выводу, что жене экс-министра неизвестны все обстоятельства происшествия. Поэтому она не может быть причастна к убийству.

Козерод тоже избрали меру пресечения. На время следствия он находится под личным обязательством.

Сергей Старицкий был председателем правления телеканала "Интер", последние 13 лет - директором рекламного холдинга "Атлантик групп". Дружил с Леонидом Кожарой почти 40 лет, учились в одной группе в Киевском национальном университете Тараса Шевченко. Леонид Кожара - дипломат, народный депутат нескольких созывов от Партии регионов, министр иностранных дел Украины с декабря 2012 по февраль 2014 года.

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Дата
27
апреля

Экс-министра обвинили в убийстве

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