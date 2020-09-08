Экс-корреспондента "Укринформа" забили до смерти

В Херсоне погиб экс-корреспондент "Укринформа" 78-летний Григорий Кривец.
На него напали и жестоко избили. Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров.
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"Сейчас задержали пасынка убитого, он находится в изоляторе временного содержания", - рассказал Байдаров, передает "Детектор медиа".
Дело расследуют как умышленное убийство. Продолжается следствие.
В Тетиеве Киевской области неизвестные совершили нападение на дом местного журналиста. Злоумышленники разбили окна и бросили в комнату пластиковую бутылку с горючей жидкостью.
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