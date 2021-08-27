Экс-чиновницу нашли с простреленной головой

27 августа 2014-го экс-глава Фонда госимущества 57-летняя Валентина Семенюк-Самсоненко покончила с собой. Фото: gazeta.ua

Экс-глава Фонда госимущества 57-летняя Валентина Семенюк-Самсоненко совершила самоубийство семь лет назад.

27 августа 2014-го ее нашли с простреленной головой в собственном доме в селе Чайки Киевской области. Дома была одна. В близком окружении женщины говорили, что в последнее время она была в депрессии. Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти. Не выявили состава преступления.

"Рассматривали две версии - убийство и самоубийство. Устанавливали мотивы преступления. Опросили сотни свидетелей, знакомых, родственников. Провели ряд экспертиз, в том числе баллистическую. Пришли к выводу, что женщина застрелилась", - рассказал тогдашний начальник отдела коммуникации областной полиции Николай Жукович.

Валентина Семенюк-Самсоненко возглавляла Фонд госимущества Украины с 2005-го по 2008 год. С должности ее уволил тогдашний президент Виктор Ющенко. Была народным депутатом трех созывов - от Коммунистической партии, а впоследствии от социалистов. В последнее время возглавляла общественную организацию Союз женщин Украины "За будущее детей". Перед смертью Валентина Семенюк собиралась в Польшу.

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"Странное самоубийство. Женщины стреляются, конечно. Но выбор оружия в данном случае абсолютно не характерен для женщин. Есть основания сомневаться, что это было самоубийство", - рассказал Gazeta.ua отставной старший следователь по особо важным делам главного управления Министерства внутренних дел Руслан Сушко.

Валентина Семенюк-Самсоненко воспитала дочерей Людмилу и Анну. Овдовела в 1995 году. Во второй раз вышла замуж в 2008-м за бизнесмена Виталия Самсоненко. Отношения испортились через четыре года. Тогда сын Самсоненко Владимир женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Санте Димопулос. У Валентины Петровны не сложились отношения с пасынком и его избранницей.

Валентина Семенюк-Самсоненко, в девичестве Скибьюк, родилась 4 июня 1957 года в селе Заречье Ружинского района в Житомирской области. Работала делопроизводителем в сельском совете, была на комсомольской работе. Выучилась на экономиста. В 1990-м стала секретарем Ружинского райкома Компартии. Через четыре года прошла в парламент по спискам Коммунистической партии Украины. Следующие три созыва избиралась в Верховную Раду от Социалистической партии. Во время ее работы в Фонде госимущества в государственную собственность вернули Криворожсталь. Ранее за $803 млн его приобрели олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Впоследствии предприятие купила голландская металлургическая компания "Миттал Стил" за $4,8 млрд. Семенюк была против этого.