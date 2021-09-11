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суббота, 11 сентября 2021 03:45

Эксбойцов "Торнадо" оставили в тюрьме

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Эксбойцов &quot;Торнадо&quot; оставили в тюрьме
Верховный Суд оставил без изменений приговоры эксбойцам "Торнадо". Фото: daily.rbc.ua

Приговоры эксбойцам роты "Торнадо" оставили без изменений. Такое решение приняла кассационная коллегия судей.

"10 сентября 2021 коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без изменений судебные решения в отношении лиц, связанных с расформированной ротой "Торнадо". Они были осуждены, в том числе за незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий", - сообщает в Фейсбуке Верховный Суд.

7 апреля 2017 года суд огласил приговор 12 бывшим бойцам расформированной спецроты "Торнадо".

Восемь из них, обвиняемых в насилии и пытках, приговорили к лишению свободы от 5 до 11 лет. Трех освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

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Рота "Торнадо" была сформирована как спецподразделение Министерства внутренних дел в 2014 году. В ее состав вошли представители батальона "Шахтерск".

Бойцов "Торнадо", включая командиром Руслана Онищенко, задержали 17 июня 2015 в Луганской области. Их обвиняют в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В июне того же года роту расформировали.

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