Экологическая катастрофа: без воды остаются два города

Умань и Белую Церковь отключили от водоснабжения. Фото: Главком

В городе Умань Черкасской области воду поставляют из резервуаров, запаса должно хватить на трое суток. В Белой Церкви запаса хватит на сутки, люди берут воду из бюветов или из резервуаров, которые подвозят в город.

"В 23:00 9 июня была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тысяч жителей) и Умань (84 тысяч жителей)", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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