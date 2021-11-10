Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем

В аварии в селе Шибалин под Тернополем погибли супруги 42-летняя Алла и 43-летний Владимир Подоляки из областного центра. С сыном 5-летним Назаром возвращались с празднования 70-летнего юбилея матери мужчины.

Мальчика от гибели спасло автокресло. За его жизнь борются врачи, он в реанимации. Круглым сиротой остался еще старший сын Аллы - Александр. Он в тот вечер остался дома, рассказали Gazeta.ua знакомые.

Фото: facebook.com/Алла Подоляк

Алла Подоляк окончила филологический факультет Тернопольского педуниверситета. По специальности не работала. Сама выучилась на парикмахера.

"Мы учились с Аллой в одной группе в университете. Добрая, творческая, трудолюбивая, всегда готова помочь. Пьяный водитель унес жизни Аллы и мужа. Остались сиротами двое детей", - рассказала журналистка Иванна Гоший.

Алла и Владимир поженились в 2015-м. С первым мужем женщина развелась давно. А около двух лет назад он погиб - сгорел в собственном доме. Александра уже забрала баба. Когда Назар поправится - будет жить с ней тоже.

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Водителя, который пьяным влетел в автомобиль Подоляков, зовут Руслан. У него предприниматель из Козова - у него есть магазин продуктов. Отец троих детей, говорит начальник областной полиции Александр Богомол.

"Пьяный водитель, отец троих детей нарушил правила дорожного движения. В результате погибли родители двоих детей, сына тяжело травмировал", - говорит Богомол.

Выяснилось, что предприниматель женился недавно в третий раз. Самому младшему ребенку нет еще года. Он первого брака у мужчины есть сын. От второго - дочь. Вторая жена Руслана скончалась.

Мужчину задержали сразу после аварии. Сегодня, 10 ноября, в Бережанском райсуде ему будут выбирать меру пресечения.

Авария в селе Шибалин под Тернополем произошла 8 ноября около 19:30. В автомобиль Daewoo Lanos влетел пьяный 43-летний водитель на Skoda Yeti. Муж и жена из Daewoo погибли сразу. 5-летний мальчик от удара оказался на панели у лобового стекла. Его в тяжелом состоянии полицейские Бережан, первыми прибывшие на место аварии, на служебным авто сразу повезли в медучреждение. Виновник тоже травмировался, но ему оказали помощь на месте. Алкотестер показал 1,3 промилле алкоголя.