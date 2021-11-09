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вторник, 09 ноября 2021 21:57

Супруги погибли, их 5-летний сын - в больнице: пьяный водитель устроил ужасное ДТП
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Под Тернополем пьяный водитель вызвал ужасное ДТП. Супруги погибли, их сын - в больнице
Фото: tp.npu.gov.ua

В селе Шаблин под Тернополем в ДТП разбились супруги с 5-летним сыном вечером 8 ноября. В их автомобиль Daewoo Lanos влетел пьяный 43-летний водитель на Skoda Yeti.

Мужчина и женщина погибли на месте. Их сын в реанимации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель Skoda Yeti выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Daewoo Lanos. В результате удара муж и жена погибли сразу. Пятилетнего мальчика в тяжелом состоянии экипаж полиции Бережан, который первым прибыл на место аварии, служебным авто сразу повез в медучреждение. Ребенок от удара оказался на панели у лобового стекла. Сейчас мальчик в реанимации", – рассказали в полиции.

Виновник задержан. Алкотестер показал 1,3 промилле алкоголя. У него взяли образцы крови. Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

На трассе вблизи села Шевченково Николаевского района столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.

ВАЗ перевернулся и упал в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и две девочки в возрасте 5 и 3 лет погибли на месте.

27-летняя женщина и трое детей одного, 5 и 6 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Их госпитализировали. 37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался.

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