Ехали на кладбище: рассказали о супругах, которые разбились с 1,5-месячным сыном

На Ровенщине разбились супруги Андрей и Виктория Герасимчук с сыном Тарасом, 1,5-месяца. У женщины остался 13-летний сын от первого брака. Фото: segodnya.ua

За рулем легковушки Аudi, который под Ровно врезался в микроавтобус, был Андрей Герасимчук. Он с женой Викторией и полуторамесячным сыном Тарасиком ехали на кладбище. Специального автокресла для малыша в машине не было, а только от детской коляски.

Виктория получила тяжелую травму головы и скончалась в операционной. У нее остался несовершеннолетний сын от первого брака - ему 13 лет. Мальчик должен был ехать с ними, но в последний момент его не взяли с собой, сообщает "Сегодня".

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Андрею и Виктории было по 35 лет, и они жители Ровно. Поженились два года назад. Оба работали на железной дороге. Их похоронят завтра.

30-летний водитель микроавтобуса из Закарпатья находится в травматологическом отделении городской больницы Ровно, имеет перелом бедра и ушиб легких. Угрозы жизни нет, но его готовят к операции.

Авария произошла 9 мая около 17:20 на автодороге Киев-Чоп в селе Колоденка Ровенского района. В результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4 погибла семья, ехавшая в последнем - мужчина, его жена и сын 1,5 месяца. Сообщалось, что погибшему было 34 года, женщине - 37. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом.