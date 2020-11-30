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понедельник, 30 ноября 2020 19:16

Ехала семья с 13-летними сыновьями. Никто не выжил: новые кадры смертельного столкновения на дороге
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На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летние парня
Фото: zk.npu.gov.ua
На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летние парня
На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летние парня
На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летние парня
На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летние парня

В ВАЗ-2115, который вблизи Лалово Мукачевского района на Закарпатье влетел в грузовик Scania, 3 взрослых и двое 13-летних ребят.

Один школьник погиб сразу. Другой - скончался в больнице. Такую уточненную информацию сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"65-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки: 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте аварии. Еще один 13-летний пассажир ВАЗ скончался впоследствии в реанимационном отделении детской областной больницы", - сказано в сообщении.

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Установлено также личность водителя грузовика. Это 49-летний житель Житомирщины.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства трагедии.

Погибшие - члены одной семьи, сообщают местные СМИ. Gazeta.ua уточняет информацию.

Авария произошла сегодня, 30 ноября, в 13:05 на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин. Прежде всего спасатели извлекли из покореженной машины травмированного мальчика и передали его медикам. Несмотря на их старания, ребенок умер в больнице. Четырех погибших бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

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