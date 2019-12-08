Дядя-насильник напал на племянницу

На Киевщине родной дядя напоил14-летнюю племянницу алкоголем, после чего надругался над ней.

"По телефону в полицию Киевской области обратилась мать четырнадцатилетней девочки и сообщила, что ее дочь сейчас насилует родной дядя. Она не могла сама защитить ребенка, ведь находилась далеко от дома", - написал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Полицейский наряд, который получил вызов, зашел в дом и спас девочку.

Автор: Фейсбук Андрей Небитов

"Как выяснилось, подонок напоил племянницу алкоголем до головокружения, а после начал насиловать. Свидетелем этого стал родной брат девочки, который увидел этот ужас через окно и сообщил матери", - написал в сети Небытов.

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Насильник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

В Киеве задержали педофила, который через интернет-сеть подыскивал малолетних девочек для удовлетворения половой страсти неестественным путем. Когда чувствовал доверительное отношение ребенка к себе, начинал разговоры на сексуальные темы. Посылал изображения порнографического характера.