Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)

Агрессоры в разговорах признаются, что их б'ют. Фото: t.me/rf200_now

Оккупанты понимают, что президент Владимир Путин их обманул.

Об этом становится известно из перехваченных разговоров, публикуемых советником министра МВД Антоном Геращенко.

"Их там надо душить, этих гадов!" – говорит женщина из России.

"Арта за нами стоит, и через нас пуляет ракеты, Грады, бомбардировки не останавливаются ни на минуту!" – отвечает захватчик.

"А когда вас обстреливали, никто не пострадал?"

"Ну есть раненые, конечно. Вывезли их. В Москву. Война все же!"

"А там сказали – нет войны! Есть спецоперация?"

"Кто сказал?"

"Дядя Вова".

"П**добол он. Что мы тогда здесь делаем?"

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"Типа разоружаем Украину и бомбим Бандеру! Дима, их надо добивать, их надо зачистить! Потому что если их не зачистить – они озлобятся сильно год-два и на нас войной попрут!" – говорит женщина.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.