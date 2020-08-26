Двум ампутировали по ноге: рассказали о состоянии курсанток, которых сбил пьяный водитель

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве прооперировали 23-летних курсанток, на которых наехал пьяный водитель.

Двум пострадавшим ампутировали по ноге, а состояние третьей пострадавшей получше, сообщает ТСН.

"Двум девушкам ампутировали по одной ноге. За конечность третьей борются. Надеемся, все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала волонтер Наталья Воронкова.

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Отмечается, что 46-летнего водителя задержали. В полиции подтвердили, что водитель был нетрезв, он не справился с управлением и наехал на трех студенток медицинской специальности, которые стояли у здания. Известно, что в военный вуз девушки приехали получить форму.

Полиция начала уголовное производство.

Авария произошла 25 августа, около 16:40, в Шевченковском районе Киева, на улице Зоологической. На территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток. Травмированным оказали неотложную помощь и оперативно доставили в лечебные учреждения.