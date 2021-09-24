Двух полицейских расстреляли во время патрулирования

25 сентября 2016 года в Днепре расстреляли полицейских 36-летнюю Ольгу Макаренко и Артема Кутушева, 27 лет.

Патрульные остановили в районе автовокзала авто за нарушение правил и попросили документы для проверки. Вместо этого водитель открыл огонь.

Артем Кутушев успел внести имя водителя в базу и перед смертью ранил преступника. Им оказался бывший боец ​​батальона "Торнадо" тогда 33-летний Александр Пугачев.

Автор: dnpr.com.ua Полицейских Ольгу Макаренко и Артема Кутушев расстрелял "торнадовец" Александр Пугачев, когда его остановили за нарушение

С места происшествия он скрылся. Однако позже пришел в областную клиническую больницу им. Ильи Мечникова, чтобы прооперировали после ранения. Там его задержали. Он от показаний отказывался, своей вины не признавал. Мотивы своего поступка не объяснил. Со следствием не сотрудничал.

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Следствие по делу завершили в январе 2017 года и дело передали в Кировский районный суд Днепра.

8 апреля 2019-го "торнадовцу" объявили приговор. Судья зачитывал его в течение четырех часов. Пугачева признали виновным и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Осужденный приговор обжаловал. 17 сентября 2020-го в Днепропетровском апелляционном суде его жалобу рассмотрели. И оставили приговор суда первой инстанции без изменений.

Автор: dnpr.com.ua Александр Пугачев получил пулю от раненого им полицейского. С места преступления скрылся. Позже сам пришел в больницу им. Ильи Мечникова, чтобы прооперировали

Пугачев имеет прозвище Гамми. Родом он из города Мичуринск Тамбовской области России. Около 10 лет жил в Торезе Донецкой области. С 2015-го находился в розыске за похищение людей и изнасилования, создание преступной организации. Отбывал наказание за изготовление и сбыт наркотиков.

Полицейские были без бронежилетов. Надевали их на ночные дежурства или отдельные вызовы, когда знали об угрозе жизни.

Артем Кутушев в правоохранительных органах работал с января 2016-го. В день гибели его дочери исполнилось 3 года. У Ольги Макаренко осталось двое сыновей. Когда приехала подмога, - женщина была еще жива. Просила связаться с мужем, родными. Умоляла скорее забрать ее в больницу. Восемь лет была юристом отдела образования Индустриального райсовета Днепра. Переживала, что из-за возраста не попадет в полицию. Но легко прошла отбор. Была отличницей по огневой подготовке, часто помогала коллегам в учебе. Планировала перейти в водный патруль. На месте гибели полицейских установили памятный знак.