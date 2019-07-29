Двух детей нашли мертвыми в доме

29 июля в 10:37 в селе Гайшин Киевской области загорелся частный дом по улице Полевой.
В огне погибли дети 4 и 2 лет, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"По прибытию спасателей на место было установлено, что пламенем полностью охвачена крыша дома общей площадью 64 кв. м. По словам соседей, дома могли находиться малолетние дети. Спасатели вошли и нашли детей без признаков жизни", - сказано в сообщении.
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В результате пожара уничтожена крыша, 3 комнаты дома и вещи домашнего обихода.
Причина пожара и почему дети остались дома одни, устанавливается.
В Каменском Днепропетровской области сгорел дом 31-летнего Максима Шаповала. Погибла его дочь 2-летняя Кира. Сыновей 5-летнего Кирилла и на год младшего Богдана спас сосед Виктор Мацапура, 59 лет.
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