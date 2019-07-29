Двух детей нашли мертвыми в доме

29 июля в 10:37 в селе Гайшин Киевской области загорелся частный дом по улице Полевой.

В огне погибли дети 4 и 2 лет, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kv.dsns.gov.ua В селе Гайшин Киевской области во время пожара в доме погибли 2 детей

"По прибытию спасателей на место было установлено, что пламенем полностью охвачена крыша дома общей площадью 64 кв. м. По словам соседей, дома могли находиться малолетние дети. Спасатели вошли и нашли детей без признаков жизни", - сказано в сообщении.

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В результате пожара уничтожена крыша, 3 комнаты дома и вещи домашнего обихода.

Автор: kv.dsns.gov.ua В селе Гайшин Киевской области во время пожара в доме погибли 2 детей

Причина пожара и почему дети остались дома одни, устанавливается.

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