Дворнику-педофилу вынесли приговор за серию изнасилований

До 14 лет осудили в Мариуполе Донецкой области педофила, который насиловал девушек. Его жертвам было от 10 до 13 лет.
Мужчина был трижды судим за аналогичные преступления. Отсидел 10 лет.
48-летнего преступника задержаны весной 2017-го. В марте он совершил надругательство над девочкой, которая заходила в подъезд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохожие в Николаеве отбили 20-летнюю девушку в насильника
В апреле напал на трех школьниц в возрасте 12 и 13 лет.
Последней жертвой стал 10-летняя девочка. Преступник напал на нее в жилом доме на 12-м этаже. Приставил канцелярского ножа к горлу и совершил надругательство.
Девочка смогла описать внешность преступника. Его задержали в тот же день. Он работал дворником в доме.
В Городнянском района Черниговской области полицейские задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушки.
Комментарии