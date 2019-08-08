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четверг, 08 августа 2019 11:12

Дворнику-педофилу вынесли приговор за серию изнасилований

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Дворнику-педофилу вынесли приговор за серию изнасилований
Насильнику малолетних девушек дали 14 лет заключения. Фото: ГУНП в Донецкой области

До 14 лет осудили в Мариуполе Донецкой области педофила, который насиловал девушек. Его жертвам было от 10 до 13 лет.

Мужчина был трижды судим за аналогичные преступления. Отсидел 10 лет.

48-летнего преступника задержаны весной 2017-го. В марте он совершил надругательство над девочкой, которая заходила в подъезд.

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В апреле напал на трех школьниц в возрасте 12 и 13 лет.

Последней жертвой стал 10-летняя девочка. Преступник напал на нее в жилом доме на 12-м этаже. Приставил канцелярского ножа к горлу и совершил надругательство.

Девочка смогла описать внешность преступника. Его задержали в тот же день. Он работал дворником в доме.

В Городнянском района Черниговской области полицейские задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушки.

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