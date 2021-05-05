Двойное убийство в квартире: показали фото влюбленных и подозреваемого

Убитых в Харькове влюбленных, тела которых нашли в квартире по ул. Дружбы Народов, звали Евгения и Александр. Им было 24 и 29 лет.

Фото сожителей опубликовал местный Telegram-канал "Труха Харьков".

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Также показали фото подозреваемого. Известно, что ему 22 года. И он - знакомый сожителей.

Фото: t.me/truexanews

Тела 29- летнего мужчины и 24-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире 2 мая. Их нашла мать мужчины, которая пришла к ним в гости. Через два дня в полиции сообщили, что задержали подозреваемого. Отрабатываются все возможные версии убийства. Одна из них - из-за ревности.