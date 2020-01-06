Двойное убийство в Киеве: в полиции подтвердили важную информацию

Подозреваемых в убийстве подруг в Киеве задержали на железнодорожном вокзале в Одессе. Фото - Столичный регион

В полиции подтвердили информацию о задержании мужчины и женщины, которых подозревают в убийстве подруг 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко. Их нашли убитыми в столичной квартире 4 января.

Мотив убийства пока не разглашают, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Мужчину и женщину по ориентировке задержали полицейские Одессы на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", - сказано в сообщении.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемым грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

Девушки исчезли 2-го января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. К убийству могут быть причастны волынянин 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области.