Двойное убийство в Киеве: сообщили мотив

В квартире на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева нашли убитыми двух девушек. Одна из них несовершеннолетняя. Фото: kiev.informator.ua

19-летнюю Марию Камынину и 16-летнюю Еву Лысенко, скорее всего, убили из корыстных побуждений.

В то же время у девушек при себе были только мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег, сообщили в столичной прокуратуре. Были ли девушки изнасилованы и есть ли какие-либо еще повреждения, кроме внешних, – определит медицинская экспертиза.

Мария Камынина, была волонтеркой Красного Креста. На странице Киевской областной организации Общества коллеги пишут сочувствия.

"Маша неоднократно принимала участие в наших акциях, помогала во время восстановления и подготовки волонтерского пространства на Богдана Хмельницкого. 11 ноября 2019 года, по собственному желанию, была переведена в резерв волонтеров", – вспоминают коллеги.

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Сергей Ксендзик, вышедший из тюрьмы в 2017 году, два года назад тоже на Новый год уже совершал подобное преступление во Львове. Тогда две пострадавшие выжили. Одну из девушек на новогодние праздники он бил по голове, лицу и груди. А потом забрал у нее мобильный телефон стоимостью 4,9 тыс. грн, пишет "Обозреватель".

Вторую жертву ограбил через две недели, перед этим тоже жестоко избив: синяками были покрыты грудь, спина, руки и ноги. Он отобрал у девушки $300, фотоаппарат стоимостью 6 тыс. грн и планшет.

Ксендзика тогда взяли под стражу. Но на судах одна из пострадавших неоднократно жаловалась, что получает от грабителя угрозы даже из тюрьмы. Прокуратура Львова настаивала на том, чтобы не выпускать до суда рецидивиста, у которого было несколько судимостей, а один из последних сроков – 11 лет за изнасилование несовершеннолетней. Но суд почему-то решил, что мужчина не опасен, и в июле 2019 года его выпустили под залог в 34 тыс. грн. Судебное заседание по этому делу должно было состояться 20 января.

Во Львове у Ксендзика есть маленькая дочь. Учитывая фото, которое опубликовала его бывшая жена, девочке примерно три года.

Двое маленьких детей у Елизаветы Бершацкой, которую в прокуратуре называют соучастницей убийства. Правда, односельчане рассказали, что Елизавета не уделяла детям должного внимания.

"Несколько месяцев назад она захотела погулять. Оставила мужа и двоих детей и сбежала", – рассказали в селе Липняжка Кировоградской области, где жила подозреваемая.

Квартиру, в которой нашли тела, арендовали 31 декабря парень и девушка. Должны были выехать 4 января. Тела девушек лежали в шкафу, были связаны и все порезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.