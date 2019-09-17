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вторник, 17 сентября 2019 18:37

Двое в одинаковых костюмах ограбили обменник

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В Софиевской Борщаговке под Киевом двое мужчин в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют.

Ограбление произошло на ул. Мира, 35, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

Грабители скрылись с места ограбления на белом Porsche Cayenne.

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Они напали на кассира и душили его. Забрали $ 30 тыс и скрылись.

Автор: Facebook
  Мужчины ограбили обмен валют
Мужчины ограбили обмен валют

Автор: Facebook
  Мужчины ограбили обмен валют
Мужчины ограбили обмен валют

Автор: Facebook
  Мужчины ограбили обмен валют
Мужчины ограбили обмен валют

Около полуночи в Днепровском районе столицы неизвестный напал на 72-летнюю женщину. Ранил ножом и отобрал ювелирные украшения. После совершенного злоумышленник скрылся.

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