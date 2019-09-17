Двое в одинаковых костюмах ограбили обменник

В Софиевской Борщаговке под Киевом двое мужчин в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют.
Ограбление произошло на ул. Мира, 35, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.
Грабители скрылись с места ограбления на белом Porsche Cayenne.
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Они напали на кассира и душили его. Забрали $ 30 тыс и скрылись.
Около полуночи в Днепровском районе столицы неизвестный напал на 72-летнюю женщину. Ранил ножом и отобрал ювелирные украшения. После совершенного злоумышленник скрылся.
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