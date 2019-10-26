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суббота, 26 октября 2019 18:10

Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города

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На Греческой площади в Одессе произошла драка со смертельной резней.

В результате от ножевых ранений двое мужчин скончались, еще один - в тяжелом состоянии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  На Греческой площади в Одессе произошла драка со смертельной резней
На Греческой площади в Одессе произошла драка со смертельной резней

"Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку. 28-летний местный житель скончался на месте происшествия, а 21-летний иностранец - в медицинском учреждении. Еще один пострадавший 30-летний одессит в тяжелом состоянии в больнице", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  От ножевых ранений двое мужчин скончались, еще один - в тяжелом состоянии
От ножевых ранений двое мужчин скончались, еще один - в тяжелом состоянии

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По горячим следам установили и задержали правонарушителей 24, 26 и 28 лет. Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит вплоть до пожизненного заключения. Следствие продолжается.

В одном из сел Овручского района Житомирской области во время выяснения отношений между группой мужчин 31-летний участник конфликта ранил 4 оппонентов. Один из них умер, другие - в больнице.

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