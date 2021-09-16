Двое украинцев погибли в Польше

В Польше столкнулись микроавтобус с грузовиком. Среди погибших - украинцы. Фото: policja.pl

16 сентября в селе Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши в ДТП погибли двое граждан Украины 37 и 39 лет. Ехали в микроавтобусе Volkswagen Transporter, который врезался в грузовик Man с прицепом.

Всего в аварии четверо погибших, сообщила представитель полиции города Рава Мазовецка Малгожата Левандовская, пишет "Укринформ".

Отмечается, что на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов в больнице скончался и 37-летний украинец.

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"Причины аварии пока не установлены. Мы ожидаем заключения экспертов по делу ДТП", - сообщила Левандовская.

Все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкого Лодзинского воеводства.

Водитель грузовика был трезв.

В польском Люблине в ДТП разбились двое украинцев. 24-летний водитель Volkswagen Passat, проезжая ул. Глиняной, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево. Погиб на месте вместе с 22-летним пассажиром.