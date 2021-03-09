Двое суток поисков 7-летней девочки: что говорят в полиции

В Херсонской области разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Девочка исчезла 7 марта. Фото: kherson.net.ua

На Херсонщине продолжаются поиски пропавшей 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района. В воскресенье вечером, 7 марта, мать заметила, что ребенка, который играл во дворе, нет.

Сначала родители искали дочь самостоятельно, затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтеров. В полиции говорят, проверили все село, опросили жителей, прочесывают поля и лесополосы.

"До 200 сотрудников полиции с нацгвардийцами, и большое количество, сейчас не скажу, волонтеров и других неравнодушных граждан", - говорят в полиции, передает ТСН.

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Местные жители рассказывают, что в последний раз девочку видели вечером 7 марта на автобусной остановке. Дети, игравшие с ней, рассказали, что Маша очень хотела встретить папу с работы, потому что ждала от него подарка к 8 марта. Поэтому и бегала на автобусную остановку, что недалеко от дома. И селяне считают, что ребенка могли похитить именно на остановке.

"С родителями были отношения нормальные, с детьми тоже. Даже нет причины, чтобы она могла куда-то сбежать. По моему мнению - это могли ребенка вывезти из села", - говорит тетя пропавшей Лариса Шарудилова.

В полиции просят водителей, что вечером 7 марта проезжали мимо села, пересмотреть свои видеорегистраторы, возможно там будет ценная информация.

Девочка вышла из дома 7 марта около 17:30 и не вернулась. На вид ей 7-8 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные. Была одета в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги.