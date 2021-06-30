Двое студентов-иностранцев погибли, еще трое - в больнице: кадры трагедии

Фото: rv.npu.gov.ua

30 июня вблизи села Сытное Дубенского района Ровенской области столкнулись Тoyota Corolla и грузовик DAF.

Двое иностранцев, пассажиров легковушки, погибли на месте. Еще двое и водитель - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"23-летний водитель Тoyota на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В салоне легковушки были пятеро иностранцев, студенты высших учебных заведений Украины. 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на реанимационные меры, спасти не удалось - он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести", - рассказали в полиции.

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Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.

Следователи открыли уголовное производство. У водителей взяли образцы крови.

Вблизи села Заря на Ровенщине столкнулись Renault Megane и Mercedes-Benz E 200. От удара транспортные средства вылетели в кювет. Один человек погиб, еще четверо травмированы.