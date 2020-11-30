Двое россиян пытались попасть в Нацгвардию

Причастность разоблаченных лиц к деятельности спецслужб РФ в настоящее время проверяется. Фото: Алексей Сувиров, " УНИАН"

Военная контрразведка разоблачила 2-х кандидатов в лавы украинских военных подразделений на сокрытии факта двойного гражданства.

Жители Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, а второй – уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Нацгвардии Украины, сообщила пресс-служба СБУ.

При оформлении соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ. Экс-милиционер получил российский паспорт во время пребывания на временно аннексированной территории Крыма. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй ‒ выпускник российской школы, получил иностранный паспорт и вскоре переехал на постоянное жительство в нашу страну, став гражданином Украины.

Причастность разоблаченных лиц к деятельности спецслужб РФ в настоящее время проверяется.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на государственной измене командира подразделения Национальной гвардии. По данным следствия, украинского военнослужащего в 2019 году завербовали представителями ГУ Генштаба ВС РФ.