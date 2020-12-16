Двое погибших и искалеченный: на строительстве произошло ЧП

В Донецкой области на стройке погибли двое работников. Еще один - покалечился. Фото: vchasnoua.com

В Краматорске Донецкой области на стройке погибли двое работников 26 и 29 лет.

Еще одного 36-летнего строителя доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Двое работников подрядной организации при выполнении работ на строительстве 4-этажного торгового комплекса упали с высоты. После падения их засыпало кирпичом. От полученных травм они погибли. Еще один строитель с поломанными ребрами в больнице", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

На Львовщине 22-летний парень погиб от удара тока. Трагедия произошла в селе Андреевка Буского района. Мужчина во время проведения строительных работ стал на неисправный электрический удлинитель и получил поражение током. Он умер до приезда "скорой".