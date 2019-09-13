Двое пешеходов-нарушителей попали под колеса

За сутки произошло две аварии. Фото: ТРЕК

В Киевской обл. за сутки двое пешеходов попали под машины.

Аварии произошли в Обуховском и Богуславском районах. В одном ДТП погиб человек, сообщили в ГУ ЧП столичного региона.

В Украинке на пешехода наехал автомобиль Fiat Doblo. Водитель ехал в направлении Киева по одной из улиц. 49-летний местный житель решил перейти проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина, который был за рулем, не успел вовремя притормозить. Пешеход оказался под колесами автомобиля и погиб на месте происшествия.

Другая авария произошла в с. Хотив на Богуславщине. Водитель не справился с управлением и сбил местную жительницу. Она перебегала запрещенный для пешеходов участок дороги. Женщину с многочисленными травмами госпитализировали в Центральную районную больницу.

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Полиция Киевщины призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

12 сентября в Киеве возле станции метро Шулявская произошла смертельная авария. На проспекте Победы, 45 маршрутное такси №465 сбило мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.