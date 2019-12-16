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понедельник, 16 декабря 2019 00:16

Двое неизвестных избили депутата от "Слуги народа"

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Двое неизвестных избили депутата от &quot;Слуги народа&quot;
В Сумах избили депутата. Фото: Обозреватель

В Сумах двое мужчин в балаклавах избили народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко.

Ананченко рассказал, что Нападение произошло, когда он возвращался домой, политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – подчеркнул депутат.

"Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле", – написал он.

Ананченко добавил, что надеется на быструю реакцию правоохранителей на случившееся.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начато комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий.

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Раньше сообщалось, что депутат одного из местных советов незаконно проник в чужое жилище и развратил несовершеннолетнюю.

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