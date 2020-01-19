Двое мужчин утонули на Крещение

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19 января в искусственном водоеме возле села Мужиево Береговского района Закарпатья утонули двое рыбаков 69 и 44 лет.

Мужчины провалились на тонком льду, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"О том, что под лед провалились двое рыбаков, сообщил спасателям третий рыбак, который был на берегу. Он видел, как его товарищи ушли под воду. Мужчина пытался помочь друзьям, но все бесполезно", - сказано в сообщении.

Погибшие - жители города Берегово. Окончательную причину смерти выясняют правоохранители.

В селе Студенок Изюмского района Харьковской области под лед провалился 6-летний мальчик. Ребенок погиб.