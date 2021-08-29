Двое мужчин устроили стрельбу возле кафе, есть потерпевшие

Стрелки хотели убежать, но их поймали. Фото: Нацполиция

В Запорожье на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные устроили стрельбу.

Пострадали пять человек, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Двум пострадавшим врачи оказали помощь на месте происшествия, других госпитализировали.

Злоумышленники скрылись на своем автомобиле. Впоследствии их задержали полицейские.

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Двое мужчин возле кафе начали стрелять из травматических пистолетов. Затем попытались скрыться на автомобиле "Крайслер". В районе улицы Северное шоссе их остановили патрульные. Нарушители оказались жителями Запорожья 1992 и 1987 года рождения. У них изъяли два пистолета марки "Форт".

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Конфликт со стрельбой произошел в ресторане Favor Park hotel в Киеве. Пострадал один посетитель, но отказался писать заявление. Стрелять начал 34-летний уроженец Донбасса. Стрелок был пьян и не смог объяснить свои действия.