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вторник, 30 июля 2019 09:47

Двое мужчин убили и сожгли коллегу из-за выдуманной кражи
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На Киевщине двое мужчин убили своего коллегу за якобы кражу 0
Фото: Facebook Андрея Небытова
На Киевщине двое мужчин убили своего коллегу за якобы кражу 0
На Киевщине двое мужчин убили своего коллегу за якобы кражу 0

В Киевской области двое мужчин, которые работают на строительстве, убили коллегу за якобы кражу $600.

Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего сожгли и закопали. Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В Ирпенскую полицию поступила информация от коллег из Житомирской области, что неделю назад родные потеряли связь с парнем, который работал на стройке. Полицейские установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и напарника. На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и подсобник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600 долларов и вывезли в лесополосу. Для укрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали. Якобы украденные убитым Евгением деньги прораб со временем нашел у себя", - рассказал Небытов.

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Обоих подозреваемых задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

В Днепропетровской области задержали 27-летнего мужчину, который убил и сжег тело 13-летней племянницы.

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