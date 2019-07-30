Двое мужчин убили и сожгли коллегу из-за выдуманной кражи

Фото: Facebook Андрея Небытова

В Киевской области двое мужчин, которые работают на строительстве, убили коллегу за якобы кражу $600.

Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего сожгли и закопали. Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В Ирпенскую полицию поступила информация от коллег из Житомирской области, что неделю назад родные потеряли связь с парнем, который работал на стройке. Полицейские установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и напарника. На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и подсобник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600 долларов и вывезли в лесополосу. Для укрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали. Якобы украденные убитым Евгением деньги прораб со временем нашел у себя", - рассказал Небытов.

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Обоих подозреваемых задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

В Днепропетровской области задержали 27-летнего мужчину, который убил и сжег тело 13-летней племянницы.