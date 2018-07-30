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понедельник, 30 июля 2018 10:11

Двое мужчин рухнули вместе с балконом
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В одном из жилых домов Каменского в Днепропетровской обвалился балкон, на котором стояло два человека
Фото: www.5692.com.ua
В одном из жилых домов Каменского в Днепропетровской обвалился балкон, на котором стояло два человека
В одном из жилых домов Каменского в Днепропетровской обвалился балкон, на котором стояло два человека
В одном из жилых домов Каменского в Днепропетровской обвалился балкон, на котором стояло два человека
В одном из жилых домов Каменского в Днепропетровской обвалился балкон, на котором стояло два человека

В жилом доме Каменского в Днепропетровской обвалился балкон, на котором стояли два человека. Они сильно пострадали.

По словам очевидцев, трагедия произошла 29 июля около 12:00. На ул. Кольцевую, 4 сразу выехала "скорая", пишет 5692.com.ua.

"Во время обвала балкона на нем находилось двое мужчин. Они достаточно сильно пострадали, но хорошо, что это второй этаж, а не пятый, например", - рассказал житель дома Сергей.

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Обломки балкона до сих пор лежат на месте происшествия. Жители дома жалуются на общее состояние жилищного фонда.

В центре Ивано-Франковска на ул. Сечевых Стрельцов, 16 обвалилась часть балкона на третьем этаже здания. На нем находилась 87-летняя женщина. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавшую госпитализировали с переломом ноги и подозрением на перелом ребер. Позже она скончалась в больнице.

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Дата
30
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