Вблизи Степногорска Запорожской области в смертельном столкновении сошлись автомобили Mazda CX и Daewoo. В результате аварии последний загорелся.

Двое мужчин погибли в горящем авто. Это 27-летний водитель и его 25-летний пассажир. Еще 5 человек - травмированы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Запорожской области в смертельном столкновении сошлись Mazda CX и Daewoo

"39-летний водитель автомобиля Mazda CX и четыре его пассажира - в больнице с травмами различной степени тяжести. Известно, это 26-летняя женщина и трое детей: 10-летний мальчик и две девочки 12 лет и 2019 рождения", - говорится в сообщении.

В горящем авто погибли 27-летний водитель и его 25-летний пассажир. Водителя Mazda задержали

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Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Водителя Mazda CX задержали.

Близ села Яськи в Беляевском районе Одесской области произошла смертельная авария. 31-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль загорелся. Погибли двое пассажиров легковушки. Еще трое - травмированы. Единственный, кто не пострадал - водитель.