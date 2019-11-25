Двое мужчин погибли на тонком льду

У Сумській області через тонку кригу загинули дві людини. Фото: Sorlk.ua

В Сумской области из-за тонкого льда провалились и погибли двое мужчин.

Первый погибший - рыбак из села Бездрик, второй - житель одного из сел Лебединского района, решил через пруд сократить дорогу домой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Тела погибших мужчин найдены и направлены на экспертные исследования, полиция начали соответствующие проверки", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали быть внимательными и осторожными и не рисковать своей жизнью и здоровьем, выходя на лед.

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