Двое мужчин погибли на тонком льду

В Сумской области из-за тонкого льда провалились и погибли двое мужчин.
Первый погибший - рыбак из села Бездрик, второй - житель одного из сел Лебединского района, решил через пруд сократить дорогу домой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Тела погибших мужчин найдены и направлены на экспертные исследования, полиция начали соответствующие проверки", - говорится в сообщении.
Правоохранители призвали быть внимательными и осторожными и не рисковать своей жизнью и здоровьем, выходя на лед.
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