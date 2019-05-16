Двое детей утонули из-за селфи

Тела детей обнаружили в канале в одном из сел, вблизи железнодорожной платформы. Фото: из открытых источников

Двое подростков погибли, поскользнувшись, когда делали селфи. Дети утонули в оросительном канале в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

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"Двое учеников 6 класса, стоя на краю оросительного канала, пытались сделать потрясающую фотографию. Поскользнувшись, ребята упали в воду. В результате подростки 2007 и 2006 годов рождения погибли", - говорится в сообщении полиции.

Тела детей обнаружили в канале в одном из сел вблизи железнодорожной платформы.

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