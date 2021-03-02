Двое детей провалились под лед - тело парня ищут

В Запорожье двое детей провалились под лед.
11-летнюю девочку спасли рыбаки, сообщили в пресс-служба ГУ ДСНС Запорожской области.
"2 марта в 14:29 в Службу спасения 101 поступило сообщение о происшествии на реке Днепр в Заводском районе города. По словам граждан, на расстоянии 20 метров от берега двое детей провалились под лед. 11-летнюю девочку спасли рыбаки, которые стали свидетелями происшествия. Ребенка передали медикам".
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Тело мальчика продолжают искать. Известно, что глубина реки - 20 м, поэтому поиски сложные.
В Днепре трое взрослых мужчин и 13-летний подросток провалились под лед. Их спас экипаж патрульной полиции.
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