Двое детей провалились под лед - тело парня ищут

Известно, что глубина реки - 20 метров Фото: pixabay.com

В Запорожье двое детей провалились под лед.

11-летнюю девочку спасли рыбаки, сообщили в пресс-служба ГУ ДСНС Запорожской области.

"2 марта в 14:29 в Службу спасения 101 поступило сообщение о происшествии на реке Днепр в Заводском районе города. По словам граждан, на расстоянии 20 метров от берега двое детей провалились под лед. 11-летнюю девочку спасли рыбаки, которые стали свидетелями происшествия. Ребенка передали медикам".

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Тело мальчика продолжают искать. Известно, что глубина реки - 20 м, поэтому поиски сложные.

В Днепре трое взрослых мужчин и 13-летний подросток провалились под лед. Их спас экипаж патрульной полиции.