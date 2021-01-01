Двое детей провалились под лед и погибли

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 234
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2457
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 657
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 999
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1404
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 765
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2142
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1062
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
8
3
5
4
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Водитель врезался в террасу McDonald&#039;s: есть пострадавшие
Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Видео
Все видео
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 234
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 909
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 999
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2142
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 639
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
пятница, 01 января 2021 14:35

Двое детей провалились под лед и погибли

  Комментировать
Двое детей провалились под лед и погибли
В Кременчуге дети погибли страшной смертью. Фото: Reuters

На Полтавщине двое малолетних детей провалились под лед и погибли.

На помощь на тот момент было некому прийти. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два студента вытащили из проруби школьниц

"Трагедия произошла в полдень 31 декабря в г.. Кременчуг. Там вблизи квартала 297 реки Сухой Кагамлык под лед провалилось двое детей около 10 лет", - говорится в сообщении.

Тела детей из воды достали сотрудники водолазно-спасательное отделение ГСЧС области.

В Черкасской области в селе Хлипновка в реке Гнилой Тикич двое рыбаков вместе с 14-летней девочкой провалились под лед. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, но сами спастись не смогли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двое детей провалились под лед и погибли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

Самое читаемое
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 13384
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 11601
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 8956
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 6912
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 5787
Происшествия
Легковой автомобиль слетел с моста в реку: погиб ребенок
Легковой автомобиль слетел с моста в реку: погиб ребенок Просмотров: 306
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
4
 Просмотров: 810
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 3609
На заказ под елку: Микитась передал через адвоката последнее слово
На заказ под елку: Микитась передал через адвоката последнее слово Просмотров: 1341
Микитася взяли под стражу без права на залог
Микитася взяли под стражу без права на залог Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
3
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
2
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
Голосов: 365
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть