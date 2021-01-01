Двое детей провалились под лед и погибли

В Кременчуге дети погибли страшной смертью. Фото: Reuters

На Полтавщине двое малолетних детей провалились под лед и погибли.

На помощь на тот момент было некому прийти. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два студента вытащили из проруби школьниц

"Трагедия произошла в полдень 31 декабря в г.. Кременчуг. Там вблизи квартала 297 реки Сухой Кагамлык под лед провалилось двое детей около 10 лет", - говорится в сообщении.

Тела детей из воды достали сотрудники водолазно-спасательное отделение ГСЧС области.

В Черкасской области в селе Хлипновка в реке Гнилой Тикич двое рыбаков вместе с 14-летней девочкой провалились под лед. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, но сами спастись не смогли.