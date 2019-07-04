Двое братьев утонули в озере Свитязь

В озере Свитязь в Шацком районе Волыни утонули двоюродные братья 9 и 10 лет. Фото - volynnews.com

В озере Свитязь в Шацком районе Волынской области утонули двое мальчиков 9 и 10 лет вечером 3 июля.

Трагедия произошла, когда дети купались без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.



"На озеро Свитязь в Шацком районе двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись. На поиск детей были направлены 3 сотрудника отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших детей", - сказано в сообщении.

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Семья из Львовской области приехала на отдых в урочище Гряда, рассказали в водолазно-спасательном отделении пгт Шацк, передает Район.Шацьк.

Пока взрослые распаковывали сумки, сын и племянник одного из родителей побежали купаться. Когда детей начали искать, то было уже поздно: сначала заметили в воде тело одного ребенка, через некоторое время - другого.

Медикам, которые проводили реанимационные мероприятия, не удалось спасти детские жизни.

В селе Чагов Оратовского района Винницкой области утонули двое детей. Они брат и сестра - 10-летняя девочка и 6-летний мальчик.