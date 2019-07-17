Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину

Фото: od.npu.gov.ua

16 июля около 23.00 в Одессе двое братьев изнасиловали 25-летнюю женщину.

Она вызвала через мобильное приложение такси, чтобы доехать до центра города. По вызову приехал автомобиль, в салоне которого, кроме водителя, находился еще один человек, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В районе ул. Лиманной неизвестные завезли потерпевшую в безлюдное место. Угрожая ножом - изнасиловали. После совершенного забрали у потерпевшей сумку и мобильный телефон. Ее оставили у камышей и уехали", - сказано в сообщении.

В полицию одесситке помог добраться водитель автомобиля, проезжавшего неподалеку. За несколько часов полицейские вышли на подозреваемых. Они оказались родными братьями 24 и 22 лет.

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"Мужчины уже попадали в поле зрения правоохранителей. В мае этого года они совершили разбойное на другую жительницу Суворовского района. Тогда суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Несмотря на то, что прокуратура обратилась с ходатайством об избрании более жесткой меры пресечения, решение суда осталось неизменным и после внесения залога злоумышленники вернулись домой. Их задержали дома в Лиманском районе. В их доме и автомобиле провели обыск и изъяли вещественные доказательства преступления", - добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Оба подозреваемых задержаны. С ними проводятся неотложные следственные действия.

В Оболонском районе Киева двое мужчин и женщина отдыхали и распивали алкоголь. После этого мужчины предложили женщине заняться сексом, однако она отказалась. Тогда мужчины избили знакомую до потери сознания и по очереди изнасиловали.