Две ученицы 4 класса не вернулись из школы

Автор: kg.npu.gov.ua На Кировоградщине правоохранители разыскивают 9-летнюю Евгению Волкодав. Она не вернулась из школы

На Кировоградщине правоохранители разыскивают 9-летних Евгению Волкодав и Валерию Попову. Они пошли в школу и не вернулись вчера, 10 октября.

Обе ученицы ученицы 4 класса Подвысоцкой ООШ в Новоархангельском районе, сообщили в секторе коммуникации ГУНП в Кировоградской области.

Евгении Волкодав на вид 8-10 лет, рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-pусого цвета. Была одета в розовую куртку, джинсы синего цвета, салатовую кофту, белые кроссовки и белую шапка с оpанжевыми вставками.

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Валерия Попова на вид 8-10 лет, рост 140 см, среднего телосложения, волосы длинные, светло-pусого цвета. Была одета в саpафан чеpного цвета, белую блузку, желтую куpтку и розовые кроссовки.

Автор: kg.npu.gov.ua На Кировоградщине правоохранители разыскивают Валерию Попову. Она не вернулась из школы

По последней информации, девочек видели вчера, 10 октября, в 17:30 в селе Подвысокое Новоаpхангельского pайона Киpовогpадськои области.



Всех, кто видел пропавших школьниц, просят сообщить по телефонам 0504871919, 095-254-39-93, 097-770-09-90, 0663690030, 0999195947, или в ближайшее отделение полиции по телефону "102".

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