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вторник, 13 апреля 2021 18:10

Две почтальонши украли полмиллиона гривен пенсий

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Две почтальонши украли полмиллиона гривен пенсий
Недостаток денег заметили в отделении их коллеги и заявили в полицию Фото: pixabay.com

В Лозовой Харьковской области работницы почты украли полмиллиона гривен пенсий.

Недостаток денег заметили в отделении их коллеги и заявили в полицию, пишет Сегодня. Правоохранители выяснили, что преступление женщины спланировали заранее.

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Одна из них тайком вынесла мешок, где было 525 тыс. грн. Деньги спрятали дома у подруги.

Воровка грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Руководитель одного из отделов Укрпочты Киева обокрала 16 пенсионеров на 90 тыс. грн. Женщины подделывала подписи и забирала пенсии пострадавших. Так делала в течение почти 4 месяцев.

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