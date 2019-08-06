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вторник, 06 августа 2019 17:42

Две недели ищут пропавшего военного

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Автор: dp.informator.ua
  Полиция и родные разыскивают 28-летнего Андрея Марчука с Днепра. Он военный. Исчез еще 19 июля
Полиция и родные разыскивают 28-летнего Андрея Марчука с Днепра. Он военный. Исчез еще 19 июля

Полиция и родные разыскивают 28-летнего Андрея Марчука с Днепра.

Он военный. Еще в пятницу, 19 июля, поехал в увольнение в Днепр и исчез. На следующий день его объявили в розыск, пишет Информатор.

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Мужчина ответственный, дисциплинированный и не употребляет алкоголь, - так его характеризуют коллеги. Имеет короткие каштановые волосы, темные глаза. Разговаривает на украинском языке. Был ли одет в форму или в гражданскую одежду - не известно.

Если вы знаете, где находится Андрей Марчук или случайно встретили его на улице, просят сообщить по телефону: (067) 630-54-64 - Игорь Ушаков, начальник службы ЦВС. Или по спецлинии "102".

Во Львове разыскивают военнослужащего 22-летнего Кирилла Белобородова из Одессы. Он не появился на службе. О дезертирстве речь пока не идет, также военный не имел при себе оружия.

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Дата
06
августа

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