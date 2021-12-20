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понедельник, 20 декабря 2021 17:19

Два украинца поплатились за перевозку нелегалов в Польшу

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Два украинца поплатились за перевозку нелегалов в Польшу
В Польше задержаны двое украинцев. Фото: pixabay.com

Полиция польского Подлясья разоблачила двух украинцев, которые помогали нелегальным мигрантам пересечь границу.

На территории Польши нарушители попытались ввезти девять граждан Ирака. Задержали украинцев в Ольховичах, пишет РАР.

"С начала миграционного кризиса полиция задержала 339 человек в связи с содействием незаконному пересечению границы", – сообщил пресс-секретарь подлясской полиции Томаш Крупа.

По предварительным оценкам, правонарушители пытались в общей сложности перевезти около 1,4 тыс. нелегалов.

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31 октября за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси задержали четырех человек. Среди них также был один украинец. Задержали украинца в городе Бельск-Подляский. В его автомобиле Toyota были три курда.

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