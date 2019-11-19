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вторник, 19 ноября 2019 18:10

Два месяца разыскивают 40-летнего мужчину, который не вернулся домой

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На Днепропетровщине разыскивают 41-летнего Максима Потапова из Кривого Рога.

22 сентября мужчина ушел из дома и не вернулся. Его местонахождение не известно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua
  На Днепропетровщине разыскивают 41-летнего Максима Потапова
На Днепропетровщине разыскивают 41-летнего Максима Потапова

Приметы: на вид 40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

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Был одет: светлый свитер, светлые джинсы и серые кроссовки. На левом предплечье имеется татуировка в виде щита.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения без вести пропавшего - просят сообщить по телефонам: 096 198 75 20 068 006 22 16 или в ближайшее отделение полиции.

В Запорожской области разыскивают 34-летнего Сергея Полищука. Родом из Симферополя. Однако 5 лет назад переехал жить в Мелитополь. Тогда его последний раз видели родители.

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