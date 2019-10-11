Два года неволи: разыскиваемого за взяточничество неизвестные приковали к мосту

В Харькове неизвестные приковали к опоре моста 42-летнего мужчину, который находился в розыске. Фото - ТСН

В Харькове на ул. Залютинской неизвестные приковали к опоре моста 42-летнего мужчину, которого два года разыскивают по подозрению в хулиганстве и взяточничестве.

Крики о помощи услышал прохожий и вызвал полицию, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Мужчина рассказал, что в 2017 году его похитили неизвестные и удерживали все это время в разных помещениях. 10 октября злоумышленники приковали мужчину к опоре и исчезли. Во время проверки по базам МВД Украины было установлено, что потерпевший находится в розыске с марта 2017 за хулиганство и взяточничество", - сказано в сообщении.

Похитителей мужчины ищут. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

47-летнего киевлянина похитили и более года удерживали в арендованном доме на Киевщине. Требовали передать квартиру на улице Сырецкой, которую тот получил в наследство в начале 2018-го.