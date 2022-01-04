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вторник, 04 января 2022 18:14

Два дня у колодцев: во Львовской области курортный город отключили от водоснабжения

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Два дня у колодцев: во Львовской области курортный город отключили от водоснабжения
30-тысячный курортный Трускавец отключили от водоснабжения. Фото: pixabay.com

В курортном Трускавце Дрогобычского района Львовской области полностью отключили водоснабжение.

Около 30 тыс. жителей города и еще 1 тыс. туристов остались без воды, пишет Zaxid.net.

Горожане жалуются, что уже второй день без воды. К немногочисленным колодцам выстроились очереди.

Причиной отключения воды стал конфликт вокруг договора Дрогобычводоканала и Трускавецкого водоканала. По состоянию на 1 января стороны не подписали новый договор на водоснабжение. 3 января Дрогобычводоканал заявил о прекращении подачи воды в Трускавец. В тот же день жители Трускавца остались полностью без воды.

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В конце декабря трускавчане уже частично были без водоснабжения. Воду подавали только утром и вечером. Однако 3 января вечерней подачи воды уже не было.

В мэрии говорят, что произошел прорыв на водопроводе и водоснабжение начнут восстанавливать вечером 4 января или утром 5 января.

"Вчера утром (3 января. - Gazeta.ua) еще была вода, фактически через день исчезла. По состоянию на данный момент мы подписали соглашение с дрогобычским водоканалом, потому что его немного поздно привезли – в обед 31 декабря. Техническая проблема – на магистральном водопроводе прорыв. Лично ездили и проверяли депутаты, действительно есть прорыв на магистральной трубе, который пока не ликвидируют, то воду никак не подадут. Это фактически вопрос ночи или утра. Даже если воду вечером начнут давать, то пока она заполнит систему, то это все время", – прокомментировал ситуацию мэр Трускавца Андрей Кульчинский.

Он подчеркнул, что договор о водоснабжении уже подписан, а к утру 5 января должны решать проблему на водопроводе и полностью возобновить подачу воды.

Пить воду из под крана можно, но с доочисткой. Водоканалы пытаются это сделать, но из-за старой водопроводно-канализационной системы все усилия тщетны. Если этого не замечать и дальше, через 30-50 лет украинцев ждет массовая миграция из-за недостатка питьевой воды.

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Дата
04
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